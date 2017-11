Homenagem a diretores e alunos dos colégios militares

Tuitar no Twitter

O governador Marconi Perillo homenageou, nesta tarde de quinta-feira, 9, os comandantes de ensino militar dos 36 colégios militares de Goiás e os alunos destaques dessas unidades, com medalha da Ordem do Mérito Anhanguera, no grau de Comendador.

Marconi, que estava acompanhado pela secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, e pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves, lembrou que os colégios militares foram criados há 19 anos, no primeiro ano de seu primeiro governo. Antes, as estruturas de ensino funcionavam dentro das unidades da PM, e atendiam somente os filhos dos policiais. Além das 36 unidades atuais, que atendem 45 mil alunos, mais 35 estão em fase de implantação em Goiás. “Existia uma firme determinação nossa de seguir em frente, acreditando nesse projeto para Goiás”, disse.

Reiterou que o desejo era proporcionar educação de excelente qualidade e disciplina; objetivo alcançado e confirmado pelo êxito dos alunos nos processos seletivos em Goiás e pelo País. “Inclusive, no último Ideb, do ano de 2015, o CEPMG Cézar Toledo ficou em primeiro lugar em Goiás e segundo lugar no Brasil”, lembrou.

Marconi ressaltou que a qualidade do ensino é o que faz a população goiana e os prefeitos solicitarem a implantação de colégios militares por todo o Estado. Salientou que metade dos 246 prefeitos atendidos por ele em audiências individuais no final do ano passado e início deste ano solicitou colégios militares para suas cidades.

“A população pede aos prefeitos porque querem que seus filhos tenham um ensino de ótima qualidade. E a educação pública de qualidade é grande democratizadora de oportunidades. Daí o fato de perseguirmos esse diferencial há quase 20 anos”, justificou Marconi, que externou o desejo de realizar reuniões em todas as escolas militares para debater demandas, a partir do próximo ano.

O coronel Anésio Barbosa, comandante de ensino militar, agradeceu a Marconi por ter acreditado e trabalhado na consolidação da parceria com a instituição. “Ao longo desses 19 anos acumulamos histórias exitosas. Nossos alunos são protagonistas do processo educacional, com acesso às melhores condições de ensino. Esse amor que o senhor tem pela educação nos levou até aqui”, declarou.

A aluna Joyce Cardoso de Araújo fez os agradecimentos em nome de todos os estudantes agraciados. “Agradecemos ao senhor por essa honraria, por essa escola pública de qualidade que temos hoje, com ótimo ensino”, disse. Raquel Teixeira destacou que os colégios militares oferecem ensino integral e estímulo aos talentos dos estudantes nas artes e ciências.