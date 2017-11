Marconi defende que retorno de Aécio “restabelece equilíbrio de forças” no PSDB

Logo após o anúncio do senador Aécio Neves (PSDB-MG), realizado nesta quinta-feira, 9, por meio de nota, de que está reassumindo o comando do partido, o governador Marconi Perillo também se pronunciou. Perillo destacou que a decisão é “correta e justa”, por restabelecer o equilíbrio de forças para a disputa pela presidência nacional do partido.

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) estava como presidente interino da legenda desde o afastamento de Aécio Neves. Nos últimos dias, Tasso anunciou que irá disputar a presidência do PSDB com Marconi Perillo. A escolha do novo presidente será realizada na convenção do partido em dezembro próximo.

Confira a íntegra da nota de Marconi Perillo:

A decisão tomada hoje pelo presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, foi correta e justa, e restabelece o equilíbrio de forças para a disputa na Convenção Nacional do partido em dezembro.

Seria antiético e nem um pouco isonômico o processo se essa decisão não fosse adotada, já que a máquina partidária poderia pender para o lado de quem estivesse no comando do partido.

O ex-governador Alberto Goldman é um líder com história e biografia respeitáveis no partido e na vida pública, e, portanto merecedor de todo o nosso respeito. Por certo, conduzirá com isenção, espírito público e ética o processo sucessório interno nos 30 dias que antecedem a Convenção, marcada para 9 de dezembro.

De minha parte, continuo determinado a manter o nível elevado dos debates e proposições e, sobretudo, aberto ao permanente diálogo em defesa da unidade e da pacificação do PSDB.

Dos 7 mandatos que exerci, 6 foram nos quadros do PSDB, e em todos os momentos da minha vida partidária fui solidário, ético e colaborativo para com meus companheiros, colaborando sempre com a unidade, em todas as convenções e momentos cruciais ou decisivos da vida do partido.

Nunca deixei de apoiar os candidatos à Presidência da República pelo PSDB, que sempre foram vitoriosos em Goiás, e jamais faltei para com meu partido. Sempre atuei com lealdade, solidariedade e em defesa das nossas teses e de nossos melhores propósitos para com o Brasil.

Goiânia, 9 de novembro de 2017

Marconi Perillo

Governador de Goiás