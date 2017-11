Prefeitura de Goiânia já reformou mais de 60 unidades de saúde neste ano

A Prefeitura de Goiânia já reformou neste ano mais de 60 unidades de saúde de pequeno e médio porte. As melhorias da infraestrutura das unidades foram realizadas durante os mutirões que beneficiaram diversas regiões da capital.

Dentre as locais reformados estão o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Chácara do Governador, Cais Amendoeiras, Centro de Saúde da Família (CSF) Parque Atheneu, CSF Dom Fernando e a urgência 24 horas do Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Novo Horizonte.

A melhoria da estrutura das unidades de saúde, conforme pontua a secretária Fátima Mrué, são importantes porque garantem a qualidade na assistência oferecida à população e possibilitam condições adequadas de trabalho aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). ‘Com essa iniciativa, estamos promovendo as condições necessárias para que a estrutura, o atendimento e a qualificação melhorem continuamente’, destaca.

As reformas, segundo a Gerência de Infraestrutura e Manutenção da SMS, asseguram a recuperação da parte elétrica, hidráulica, de serralheria e pintura das unidades. As equipes realizam também a instalação e trocas de portas, conserto de vidros quebrados, reparos no gesso e telhado e recuperação de calçadas.

Durante a última edição do Mutirão realizado pela gestão do prefeito Iris Rezende, que ocorreu no fim de outubro na região Noroeste, a SMS iniciou a reforma do Cais da Vila Finsocial. O trabalho no local está contemplando o Programa Saúde da Família, ambulatório e urgência, que juntos atendem mais de 300 pessoas por dia.

‘Além disso, já estamos planejando as reformas que serão realizadas no próximo Mutirão, que beneficiará 30 bairros da região Oeste de Goiânia’, finaliza Fátima Mrué.