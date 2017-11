Presidente da Fapeg diz que “governador tem clara visão da importância da ciência e da inovação”

O governador Marconi Perillo abriu as portas do Palácio das Esmeraldas na noite desta quarta-feira, 8, para recepcionar cerca de 200 participantes do Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – Confap -, que ocorre em Goiânia até o próximo dia 10. Último de 2017, o Fórum foi organizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), e reúne presidentes e representantes das 26 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), que compõem o Confap para debater e deliberar sobre as ações desenvolvidas nos Estados no fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação.

A abertura do encontro, marcado por um jantar oferecido pelo Confap, contou também com a participação do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, do embaixador do Reino Unido, Vijay Rangarajan, de representantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), autoridades de órgãos governamentais, das agências de fomento federais, tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Durante a solenidade, foi assinado o 1º adendo ao Memorando de Entendimento entre o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte referente ao Fundo Newton e o Confap, com o embaixador do Reino Unido, Vijay Rangarajan. Também foi assinado o Protocolo de Intenções do Programa Centelha – Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores entre MCTIC, MEC, Confap, Finep, CNPq e Capes.

Considerada uma das dez mais importantes pesquisadoras nacionais, a dra. Celina Maria Turchi foi homenageada na solenidade com a Ordem do Mérito Anhanguera pelo governador Marconi Perillo.

Presidente do Confap e da Fapeg, Maria Zaíra Turchi fez questão de expressar, em seu discurso de boas-vindas, a sua gratidão e o reconhecimento ao governador Marconi Perillo “pela confiança e pelo apoio constante à Fapeg, que ele criou no seu segundo mandato e que nos seus terceiro e quarto mandatos vem nos dando condições de consolidá-la”.

Para ela, “o governador tem clara visão da importância da ciência e da inovação e tem apoiado fortemente as instituições de ensino superior e de pesquisa de Goiás com diálogo permanente na busca de atender a demanda da comunidade científica e a necessidade de um Estado avançado na pesquisa científica e na inovação”.

Ela informou que, no início de dezembro, a Fapeg vai lançar três editais, um para estímulo a jovens empreendedores, para a criação de startups com recursos da Fapeg, outro com subvenção econômica para inovação tecnológica para micro e pequenas empresas e o terceiro para parques tecnológicos com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SED – num total de R$ 28 milhões.

Depois de ouvir do ministro Gilberto Kassab que, “com essa recepção, o governador marca a sua identidade com a ciência e com a pesquisa”, Marconi discursou lembrando que Universidade de São Paulo – USP – lhe serviu de inspiração para criar a Fapeg em 2005.

“Já investimos mais de R$ 200 milhões em pesquisa científica ao longo desses anos em que a Fapeg está em atividade. Me anima saber que apesar de tantos limites e dificuldades históricas nós estamos avançando na área da pesquisa e da informação”, comentou.

Nestes dias 9 e 10, as atividades que compõem o Fórum do Confap, em Goiânia, serão realizadas no K Hotel. Na programação constam mesas-redondas com parceiros nacionais e internacionais, apresentação de propostas de cooperação com parceiros, como a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além de debates sobre novas ações, melhores práticas, deliberações e encaminhamentos.