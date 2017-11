Corrida dos Parques será realizada no domingo

Tuitar no Twitter

O tradicional Circuito de Corridas dos Parques, de Goiânia, tem mais uma prova neste domingo, 12, com percursos de 4 e 10 KM, no Setor Santa Genoveva. A 2ª etapa da 5ª edição do Circuito, tem largada programada para às 8 horas em frente ao Clube Ferreira Pacheco

A previsão é que mais de mil corredores participem desta segunda etapa que tem a realização da Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência de Turismo e Lazer (Agetul), em parceria com a empresa Velox Sports e o Serviço Social da Indústria (Sesi).

Além da Agetul, o evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedectec).

Os percursos serão por ruas e avenidas da região, como a Avenida João Leite, Meia Ponte e do Comércio. Já o kit do atleta prevê a entrega de camiseta em sacola comemorativa, chip e medalha personalizada do evento para aqueles que concluírem a Corrida dos Parques. Serão premiados atletas nas categorias geral, faixa etária e portadores de necessidades especiais (PNE).