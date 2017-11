Festival gastronômico com exposição de carros antigos

O Passeio das Águas Shopping recebe, de 10 a 12 de novembro, o FDS Goumet Festival edição Encontro de Máquinas. O evento contará com mais de 15 food trucks de várias partes do Brasil, exposição de carros antigos e esportivos, encontro de motos e shows. A entrada é gratuita.

No cardápio tem burger gourmet, tapioca, churros, crepes, sanduíches, milk shake, sorvete, yakisoba, chope artesanal, comida mexicana, wafles e várias outras opções para agradar a todos. Além das delícias, os clientes poderão se divertir todos os dias com shows de voz e violão e apresentações de DJ’s. No sábado o público poderá curtir a apresentação acústica do cantor Tico Santa Cruz, vocalista da Banda Detonautas.

Haverá ainda diversas atrações, como: Encontro de carros super esportivos, encontro de motos, exposição de carros antigos e encontro de cosplay. A programação, que acontece na área externa da praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping, começa a partir das 17h, na sexta-feira dia 10. Já no sábado, dia 11, e domingo, dia 12, as atividades acontecem a partir das 12h.

Serviço

O quê: FDS Gourmet edição Encontro de Máquinas

Programação:

Sexta (10): 17h – Abertura do Evento

17h às 22h – Exposição de Carros Antigos e Esportivos

22h – Encerramento do evento

Sábado (11): 12h – Abertura do evento

12h às 22h – Exposição de Carros Antigos e Esportivos

16h – Início Show Acústico

17h – Encontro de Carros Super Esportivos

20h – Show Tico Santa Cruz

22h – Encerramento do evento

Domingo (12): 12h – Abertura do evento

12h às 22h – Exposição de Carros Antigos e Esportivos

16h – Início Show Acústico

17h – Encontro de Cosplay

22h – Encerramento do Evento

Valor: Gratuito

Onde: Área externa da praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping