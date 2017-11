Goiânia terá nova usina asfáltica

A produção de asfalto em Goiânia será feita, em breve, pelo próprio município. É que a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), está adquirindo uma usina asfáltica com capacidade de produção de 120 toneladas/hora.

Segundo o secretário de infraestrutura, Fernando Cozzetti, trata-se de usina eletrônica, de última geração e ecologicamente sustentável. “Essa usina vai possibilitar maior eficiência na prestação de serviços como tapa-buracos e obras de recapeamento asfáltico e implantação de novas vias”, explica o secretário.

A usina será doada pelo Ministério da Integração Nacional, por meio de convênio viabilizado pela senadora Lúcia Vânia, que intermediou a destinação de R$ 2 milhões para a aquisição do novo equipamento. O convênio será assinado nesta segunda, 13, às 9 horas, no gabinete do prefeito, com a presença da senadora e do secretário de infraestrutura.

Atualmente a Prefeitura conta com uma usina da década de 70, que vinha sofrendo constantes manutenções e paralisações no funcionamento. Por isso, a Seinfra precisa adquirir o material asfáltico de forma terceirizada. A compra da nova usina deve ser concluída em até 120 dias e vai gerar uma economia de cerca de 40%.