Lorena Baia é eleita presidente do CRF-GO

A Chapa 2 – Eu Amo Farmácia, encabeçada pela farmacêutica e atual vice-presidente Lorena Baia, foi eleita nesta sexta-feira, 10, para a diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO) no quadriênio 2018-2021. O grupo obteve 48,4% dos votos, contra 41,5% da chapa adversária, Amor Pela Farmácia, encabeçada pela cerimonialista Nara Luíza de Oliveira. Os votos em branco somaram 2,2% e os nulos, 7,9%. Votaram, no total, 6.393 farmacêuticos.

A Chapa 2 também elegeu a atual presidente do CRF-GO, Ernestina Rocha, para a cadeira ao Conselho Federal de Farmácia (CFF), com 48,4% dos votos. A adversária e atual conselheira federal Sueza Oliveira ficou com 41,8%. Na suplência ao CFF ficou Poatã Casonato. Os votos em branco somaram 2% e os nulos, 7,7%.

A diretoria do CRF que toma posse no ano que vem será formada por Lorena Baia (presidente), Luciana Calil (vice-presidente), Leandro Zenon (tesoureiro) e Daniel Jesus (secretário-geral).

Os conselheiros titulares eleitos para o quadriênio 2018-2021 foram, por ordem de votação, Lorena Baia, Nara Luíza, Luciana Calil e Sandra Maria Alves. Fabian Arantes ficou como suplente. Para o quadriênio 2019-2022 foram escolhidos Flaubertt Santana, Renzo Freire, Wesley Magno e Paula Gardênia, com Ismael Aureliano na suplência.

A votação para eleger a nova direção e conselhos dos farmacêuticos ocorreu nos dias 8, 9 e 10 de novembro, por meio da internet. A apuração foi concluída poucas horas após o encerramento da votação, às 12 horas desta sexta-feira.