PSDB-GO realiza convenção estadual neste sábado

O PSDB Goiás realiza neste sábado, 11, sua convenção estadual. O evento vai eleger Executiva para o biênio 2018-2019 e apresentar programa de trabalho para os próximos anos. O deputado federal e atual presidente do PSDB goiano, Giuseppe Vecci, permanece na presidência da legenda, integrando a chapa única.

Dez meses após assumir o comando do partido, Vecci entende que pode contribuir ainda mais com a oxigenação e unidade da sigla.

“Assumi a presidência do PSDB em um momento muito delicado da política brasileira. Falta esperança e sobra descrença e ceticismo por parte da população. Nós, do PSDB, temos um compromisso com o cidadão brasileiro. Temos de proporcionar diversas melhorias, entre elas, econômicas e sociais, e esse caminho é árduo”, comenta.

Vecci realizou, nos últimos meses, 20 encontros regionais, ouvindo lideranças e militantes tucanos a respeito de política nacional, regional e local. Uma enquete, composta por diversas questões e denominada de “Quem é e o que pensa o militante do PSDB”, foi realizada durante as viagens. Parte do material, que passa por tabulação, será divulgada.

A convenção terá a presença do governador Marconi Perillo, do vice-governador José Eliton, dos deputados federais e estaduais da legenda, além de autoridades e militantes tucanos. O evento será realizado no Augustus Hotel, no Centro de Goiânia.

Serviço

Assunto: Convenção Estadual do PSDB

Data/Horário: Sábado, dia 11/11, das 9h às 12h

Local: Augustus Hotel – Rua 4, nº 149, Centro