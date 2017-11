Orizona recebe ações de saúde e cidadania neste sábado

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás), a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), em parceria com o Sindicato Rural (SR) de Orizona e a Prefeitura Municipal, realizam neste sábado, 11, a partir das 8 horas, na sede do Sindicato Rural, mais uma edição do Faeg Senar em Ação. Durante todo dia, os moradores receberão atendimentos gratuitos, relacionados à saúde e à cidadania.

Serão oferecidos atendimentos médicos nas especialidades de clínico geral, dermatologia, ginecologia, urologia, oftalmologia, além de exames de Antígeno Prostático Específico (PSA) para homens e o Papanicolau para mulheres. Também serão oferecidos teste de glicemia, aferição de pressão arterial, nutrição, cálculo do IMC, assim como serviços de cidadania – cadastro de RG e orientações sobre o programa Bolsa Família, corte de cabelo.

De acordo com o presidente da Faeg e do Conselho Administrativo do Senar Goiás, José Mário Schreiner, o objetivo é oferecer à população, de forma precisa, assistência social, bem-estar, saúde e cidadania. Para José Mário, é um privilégio ser parceiro dos Sindicatos Rurais e Prefeituras numa ação como esta, dedicada ao homem do campo e sua família. “Esta é a oportunidade que temos de cuidar do outro, sobretudo das pessoas que trabalham e produzem em Goiás. É justamente por meio de parcerias que conseguimos levar às pessoas tudo que elas realmente necessitam”, ressalta.

Sobre o programa

Criado em 2008, o programa Faeg Senar em Ação leva aos municípios goianos atendimentos gratuitos relacionados visando mais qualidade de vida. Devido à expansão dos atendimentos ofertados, através de diversas parcerias, o programa tem se superado a cada ano. Os atendimentos propostos à população vão desde atendimento de saúde, assistência social e lazer.

Ficha técnica

Faeg Senar em Ação Orizona

Local: Sindicato Rural

Endereço: Avenida 7 de setembro nº 35, centro

Horário: a partir das 8 horas

Parcerias: Sindicato Rural de Orizona e Prefeitura Municipal