Linha Direta – Tá com você

Tá com você

A ‘caneta’ do governo já deve ser repassada informalmente ao vice-governador José Eliton (PSDB) no final do ano. Será ele quem comandará a nomeação dos novos auxiliares depois da reforma programada para o final de dezembro. Apostas já indicam dois que não permanecem: Vilmar Rocha (PSD), titular da Secima, e Ricardo Balestreri, titular da SSP.

Críticas

Apesar de seu partido fazer parte da base aliada do governo estadual, o vereador Elias Vaz (PSB), crítico contumaz da administração do prefeito Iris Rezende (PMDB), quando questionado, não tem poupado críticas ao governo estadual.

Cansaço

Segundo ele, a administração tucana aparenta sinais de cansaço após quase vinte anos no poder. O vereador, que tem pretensão de se candidatar a uma cadeira na Assembleia no próximo ano, afirmou que tem “dificuldades em seguir ao lado da base aliada”.

Senadora

Já em relação à senadora Lúcia Vânia (PSB) seguir ou não na base aliada, Vaz afirma que respeita muito a presidente regional de seu partido e que a apoiará em uma possível candidatura ao Senado, mas que prefere ver o partido seguindo com Daniel Vilela

Operação

O treinamento faz parte do início da Operação Enchentes e Alagamentos e foi dividido entre a parte teórica e prática, com testes em equipamentos.

Combate

O Superintendente Executivo da Segov, coronel Adailton, que será candidato a deputado estadual em 2018, quer tirar votos do atual deputado Major Araújo (PRP), representante da PM.

Trânsito

O deputado Marlúcio Pereira (PSB) apresentou requerimento solicitando que motociclistas que não se acidentarem por um ano tenham desconto no IPVA.

Melhoria

O desconto seria de até 30%. O deputado acredita que, pelo desconto, os motociclistas vão se cuidar mais (e cuidar dos outros) no trânsito, havendo diminuição em acidentes com motos.

Décimo terceiro

Os vereadores de Catalão devem ser os primeiros a aprovarem a criação do 13º salário para si e para o prefeito e o vice. Projeto tramita na Câmara.

