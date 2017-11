Marconi confirma estratégia do PSDB de afastamento “natural e elegante do governo federal”

O governador Marconi Perillo afirmou nesta segunda-feira, 13, que a saída do ministro Bruno Araújo do Ministério das Cidades confirma a estratégia de afastamento natural e elegante do PSDB do governo federal” e “desmonta em definitivo a tese de que a convenção de dezembro do partido se tornaria um plebiscito entre os que são contra ou favor do governo do (presidente Michel) Temer”.

Mais cedo em entrevista a emissoras de rádio da Região Sudoeste de Goiás, concedida no Palácio das Esmeraldas, Marconi voltou a defender a unidade do partido, em prol da construção de um programa de governo pactuado com a população brasileira na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. O governador disse que sua candidatura está “firme e em pé” e que respaldou a proposta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pela formação de uma chapa de consenso para o diretório nacional do PSDB, com a disputa voltada para o cargo de presidente e posterior formação da Comissão Executiva Nacional.

Leia, abaixo, a íntegra da nota do governador Marconi Perillo sobre o pedido de exoneração do deputado federal Bruno Araújo do cargo de ministro das Cidades do governo de Michel Temer:

NOTA DO GOVERNADOR MARCONI PERILLO

O compromisso maior do PSDB foi, é e sempre será com o Brasil.

Goiânia, 13 de novembro de 2017.

MARCONI PERILLO

Governador de Goiás