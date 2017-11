Welcome! Log into your account

O TeNpo – Mostra Nacional de Teatro de Porangatu – informa que a apresentação do espetáculo Além do que os Nossos Olhos Registram foi cancelada devido a problemas de saúde da atriz Priscila Fantin. Como consta em seu atestado médico, a atriz passa por uma crise de coluna e precisou se afastar do trabalho.

