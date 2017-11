Secretaria de Saúde oferece seis tipos de vacinas no Mutirão da Prefeitura

A população que participar do Mutirão da Prefeitura neste fim de semana, dias 18 e 19 de novembro, poderá se imunizar contra nove tipos de doenças, entre elas tétano, difteria, meningite, hepatite C e febre amarela.

Para isso, basta procurar os estandes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que estão sendo montados na Praça da Feira, no Conjunto Vera Cruz II. No local, a gestão municipal vai oferecer ainda outros 120 serviços aos moradores dos 32 bairros que compõem à região.

Ao todo, de acordo com informações da Gerência de Imunização da SMS, seis tipos de vacinas serão oferecidos na 11ª edição do Mutirão: Vacina Dupla (dT), Hepatite B, Febre Amarela, HPV, Meningo C e Tríplice Viral. O atendimento será realizado das 8 às 17h no sábado e das 8 às 12h no domingo.

Na última edição do Mutirão, que ocorreu na região Noroeste, 380 pessoas procuraram os estandes da SMS para se vacinarem. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, a grande procura pelo serviço mostra que a população tem a consciência de que a imunização é uma das medidas mais importantes para prevenir doenças. ‘As vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do organismo humano contra agentes infecciosos, pois elas estimulam a reação do sistema imunológico contra os agentes causadores de doenças’.

Para vacinar durante a frente de serviços, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento de identificação. Caso o cidadão não possua o comprovante de imunização, ele deve deve procurar orientações com profissionais da Saúde que participarão do evento.