“Serei o governador dos pobres”, afirma Zé Eliton

“Serei o governador do povo, dos pobres, pra ajudar as pessoas e aos que mais precisam”, disse o vice-governador Zé Eliton na manhã desta quinta-feira, 16, em Itapaci, quando lançou o programa Goiás na Frente Terceiro Setor-Social. Com a desincompatibilização do governador Marconi Perillo, ele assumirá o governo em abril de 2018.

“Eu quero fazer a nova política, da construção, do respeito, da solidariedade, da consciência de que podemos fazer o melhor para o país”, disse, sob aplausos. Zé Eliton lembra que a Constituição brasileira garante a todos direitos essenciais como educação, saúde, moradia, alimentação. Segundo afirma, as ações empreendidas pelo governador Marconi Perillo em quatro gestões tornaram Goiás referência em desenvolvimento econômico e programas de inclusão social que foram adotados pela União, estados e prefeituras.

“Em todos os cantos de nosso Estado as obras acontecem”, disse ao levar “a cada um dos moradores de Itapaci o abraço do governador Marconi Perillo”. Segundo ele, Goiás realiza hoje o maior volume de empreendimentos do país. Porém, destaca que o mais importante é “a agenda da solidariedade e da esperança”.

Zé Eliton ressaltou que, por meio do Goiás na Frente Terceiro Setor-Social programas sociais como o Renda Cidadã, Jovem Cidadão e Cheque Reforma serão ampliados, garantindo mais qualidade de vida à população que depende de auxílio do governo em políticas sociais. Além da ampliação, o programa pretende também zerar o número de famílias em situação de vulnerabilidade. Terão prioridade pessoas portadoras de deficiência física.

O Goiás na Frente Terceiro Setor-Social também prevê incentivo às entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações para ajudar a população. Por meio do Reconhece Goiás, por exemplo, as instituições receberão um prêmio de R$ 20 mil. O uso do montante será decidido pelas próprias entidades beneficiadas.

De acordo com o prefeito Mario Macaco, “se hoje temos esse volume de obras em nosso município é graças ao Goiás na Frente. E é em nome da nossa população que agradeço imensamente ao vice-governador Zé Eliton e ao governador Marconi Perillo, que levam progresso a todos os municípios”, ressaltou, ao lembrar que a iniciativa é o maior programa de investimentos em andamento no país.

Obras

Durante a agenda de Eliton em Itapaci, além do lançamento do Programa Goiás na Frente Terceiro Setor-Social, o vice-governador, acompanhado do prefeito Mario Macaco, entregou obras e vistoriou empreendimentos do governo estadual no município.

A primeira obra entregue aos itapacinos foi a Unidade Básica de Saúde Doutor Álvaro Peixoto de Oliveira, no Jardim Flamboyant, que atenderá demanda do Programa Saúde da Família. Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

Acompanhado do presidente da Saneago, Jalles Fontoura, Zé Eliton entregou ainda a ampliação do reservatório à população de Itapaci. O empreendimento vai garantir o fornecimento de água tratada para toda a cidade nos próximos 20 anos. “É uma alegria imensa estar aqui no município, entregando esta que é uma obra importantíssima para o hoje e para o amanhã dos moradores”, disse.

Parcerias

Ainda em Itapaci, o vice-governador, acompanhado do deputado estadual licenciado e secretário Extraordinária de Supervisões das Execuções do Programa Goiás na Frente, Talles Barreto, realizou visita técnica às obras de pavimentação e recapeamento do programa Goiás na Frente, Setor Jardim Tropical. No total, são R$ 2 milhões em investimentos no município, por meio de convênio com a Secretaria de Governo (Segov).

Por fim, entregou a Creche Municipal Laci Policena Sardinha, que vai atender cerca de 160 crianças, entre berçário e pré-escola, nos turnos matutino e vespertino. A obra foi realizada por meio de parceria entre o executivo municipal e o governo de Goiás. Os investimentos são da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), e Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima).

O deputado Célio Silveira listou os benefícios que leva a Itapaci por meio de emendas parlamentares e iniciativas junto aos ministérios. Segundo ele, o prefeito Mario Macaco trabalha dia e noite ao viabilizar uma das melhores gestões do estado. O deputado Talles Barreto destacou a importância do programa Goiás na Frente Terceiro Setor – Social, também enumerou conquistas que obteve para o município, e enalteceu o trabalho do vice-governador Zé Eliton.

A agenda de entrega e vistoria de obras, bem como o lançamento do Goiás na Frente Terceiro Setor-Social em Itapaci foi acompanhada pelo deputado federal Célio Silveira, presidentes da Agehab, Luiz Stival, e da Saneago, Jalles Fontoura. Estiveram presentes, ainda, prefeitos vizinhos, vereadores e lideranças da região.