Simulação de incêndio no HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG promove, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma simulação contra incêndio nesta sexta-feira, 17. A ação tem como objetivo preparar as equipes da Brigada de Incêndio do hospital a atuarem em conjunto com o Corpo de Bombeiros em situações de controle de pânico, resgate e combate a incêndio na unidade.

Às 14 horas, um foco de incêndio surgirá no andar térreo, no local onde funciona o abrigo de recicláveis da unidade. A Brigada de Incêndio será acionada e os brigadistas serão responsáveis pelos primeiros socorros, colocando em prática o que foi aprendido nas aulas teóricas e práticas em casos de ocorrências desta natureza.

As vítimas serão encaminhadas para hospitais de referência da Capital. Para auxiliar na logística da simulação, além do Corpo de Bombeiros, foram convidados o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), Polícia Técnica Científica – Instituto Médico Legal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Este é o terceiro ano que o HGG realiza um simulado contra incêndio. Em 2015, a ação aconteceu no quarto andar, com simulação de curto circuito na área assistencial onde funciona o serviço de Pulsoterapia e Diálise. No ano anterior, a atividade foi realizada no andar térreo e na área administrativa da unidade.

A Brigada do HGG é composta por mais de 240 colaboradores de todas as áreas e turnos. Além disso, é uma exigência da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que prevê o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao cliente, cujo princípio é a segurança.