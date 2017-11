Crédito do Passe Livre Estudantil é liberado

A Superintendência da Juventude (Sujuv) da Secretaria Estadual de Governo (Segov) repessou nesta quinta-feira, 16, os recursos do Passe Livre Estudantil para os estudantes da região metropolitana de Goiânia e de Anápolis, atendendo ao prazo legal de 10 dias úteis para a liberação do benefício. As passagens foram creditadas nos cartões dos alunos cadastrados nesta sexta-feira.

Foram investidos neste mês de novembro em Goiânia e demais cidades da Rede Metropolitana do Transporte Coletivo (RMTC) R$ 5,7 milhões, o equivalente a 1.543.519 passagens, em benefícios de 83.486 estudantes. Em Anápolis, foi liberado o montante de R$ 103.602 mil para 8.407 estudantes.

Recarga

O superintendente da Juventude da Segov, Leonardo Felipe, alerta que a recarga do passe livre é sempre complementar, até o limite das viagens utilizadas no mês anterior. Por exemplo: se o estudante utilizou apenas 40 viagens no mês anterior, o programa vai creditar essas mesmas 40 viagens para, junto às oito que restaram no cartão, alcançar a soma das 48 viagens a que o estudante tem direito. “Todo mês o estudante terá o cartão cheio”, assegura Leonardo.