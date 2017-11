Embaixador do Paraguai confirma visita do presidente Horacio Cartes a Goiás

O governador Marconi Perillo recebeu em audiência nesta quinta-feira, 16, o embaixador do Paraguai no Brasil, Manoel Cáceres, com quem aprofundou as conversações sobre as relações entre Goiás e aquele país e acertou detalhes sobre a visita, no dia 20 de dezembro, do presidente do Paraguai, Horacio Cartes, ao Estado.

Cartes “fará uma palestra na Federação das Indústrias (FIEG) e vai ter um jantar aqui comigo, empresários e autoridades goianas e brasileiras”, confirmou Marconi. O presidente do Paraguai dorme em Goiânia e no dia seguinte participa, em Brasília, da Cúpula do Mercosul.

Marconi disse que se sentia alegre e honrado com a visita do embaixador a Goiás e mais ainda com a estada aqui do presidente paraguaio. “Muito importante para nós goianos recebermos o presidente do Paraguai, um país que está hoje muito dinâmico e que tem um crescimento muito acima da média da América Latina”, afirmou.

O embaixador Cáceres disse que as autoridades do seu país estão muito interessadas nesse intercâmbio e que o presidente Cartes vai retribuir a visita que o governador Marconi fez a Assunção no mês antepassado, para o fortalecimento dos vínculos.

“Temos nossas agendas similares e isso aproxima ainda mais o Estado com o nosso país. O intercâmbio comercial é muito importante. Paraguai tem uma grande relação comercial com o Brasil e há a possibilidade também de investimento no Paraguai. Hoje, o Brasil é o segundo investidor no Paraguai. Oferecemos o Paraguai como uma plataforma para que as empresas brasileiras ganhem competitividade. É um relacionamento de parcerias de ganhar-ganhar”, observou o embaixador.

Participaram também da audiência o presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, o secretário Francisco Pontes (Desenvolvimento Econômico), o superintendente Willian O’Dwyer (Comércio Exterior), Carlos Veras, conselheiro, e Fernando Lopes, secretário da Embaixada, e Armando Melo e Santos, gerente da Secretaria de Assuntos Internacionais de Goiás.