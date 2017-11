Giro Musical oferece música ao ar livre no Bosque dos Buritis

Welcome! Log into your account

Após o sucesso das apresentações no Martim Cererê e na Oficina Geppetto, o projeto Giro Musical chega agora ao Bosque dos Buritis. No próximo sábado (18/11), às 17 horas, o Quinteto Metais do Cerrado e o Fabiano Chagas Trio fazem um show ao ar livre para quem curte a boa música popular brasileira. A entrada é franca.

: Trying to get property of non-object inon line