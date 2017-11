Inscrições abertas para Encontros Formativos em Educação

A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás (Undime Goiás), entidade que atua em defesa da educação pública com qualidade social, promoverá dois encontros formativos na próxima quinta-feira, 23. O público-alvo são os membros das secretarias de Educação dos municípios goianos e os encontros serão realizados no auditório Augusto Contijo, do Parque Agropecuário de Goiânia.

No período da manhã, o primeiro encontro terá como tema “Financiamento da Educação”, com a palestra do professor Carlos Sanches, especialista Conviva. Ele irá abordar as etapas do planejamento orçamentário e do investimento dos recursos financeiros na educação.

Na sequência, à tarde, o Encontro Formativo será com Valéria Rodrigues, da Undime, que fala sobre “Plano de Ações Articuladas”. Municípios filiados à Undime têm inscrições gratuitas. Para não filiados, o valor das inscrições é de R$ 100 por pessoa.

As inscrições devem ser feitas até o dia 20. Saiba mais no site da Undime.