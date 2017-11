Orquestra Sinfônica de Goiânia anuncia criação de novo grupo musical

A Orquestra Sinfônica de Goiânia realizou nesta sexta-feira, 17, um concerto para comemorar o Dia do Músico, celebrado no dia 22 de novembro. Durante a abertura da apresentação, que teve a presença do prefeito Iris Rezende, e do secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno, o regente da Orquestra, maestro Eliseu Ferreira, anunciou a criação de um novo grupo musical, o Coro Juvenil de Goiânia, e afirmou que a Capital já é referência nacional em termos de música de concerto.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Iris e ao secretário Kleber Adorno pelas ações na área da Cultura, em especial o apoio às atividades da Orquestra Sinfônica de Goiânia”, ressaltou o maestro.

A administração do prefeito Iris permitiu a criação de mais três grupos musicais: a Banda Juvenil de Goiânia, a Camerata Juvenil de Goiânia e a Orquestra Jovem Municipal Maestro Joaquim Jaime, e em 2018 iniciará um novo grupo musical, o Coro Juvenil de Goiânia, ampliando o leque de possibilidades nas áreas de atuação da música de concerto.

A cantora Cláudia Vieira também lembrou dos projetos musicais resgatados pela prefeitura que colocam Goiânia em destaque. “O Goiânia Canto de Ouro, o Chorinho no Grande Hotel e o Sons de Mercado são realmente muito importantes para a nossa cidade”.

“Quero parabenizar a todos os músicos, não só os que integram a orquestra, mas a todos aqueles que se dedicam à música em nosso país, porque a música é um instrumento que leva paz aos corações, que leva, sobretudo, o sentimento de amor”, finalizou Iris Rezende.

Ao todo, 215 músicos integram a rede de música de concerto em Goiânia, sendo 80 da Orquestra Sinfônica, 50 do Coro Sinfônico, 55 da Banda Juvenil e 30 da Camerata.