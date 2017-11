“Mutirão atende demandas imediatas da população”, diz Iris

Tuitar no Twitter

O prefeito Iris Rezende afirmou durante a abertura do Mutirão da Prefeitura na região Oeste que a frente de serviços já atinge seus objetivos, de atender as demandas mais urgentes da população. O Mutirão chegou à sua 11ª edição com mais de 500 mil atendimentos realizados.

Iris Rezende comentou que a cada dia a população vai entendendo os serviços que o Mutirão proporciona e a partir das demandas que vão surgindo a própria máquina administrativa vai se aperfeiçoando. “Entendo que o Mutirão vai alcançando o objetivo de ir para o meio do povo, ouvir o povo, sentir o povo e solucionar os problemas mais urgentes” completou.

Ao ser questionado sobre as demandas da cidade e a aplicação de recursos, Iris disse que em toda sua história pública ninguém foi capaz de dizer que ele não cuida do dinheiro público.

De acordo com o prefeito, um exemplo é o trabalho de responsabilidade fiscal que está implantando em toda a prefeitura. “É preciso acabar com a sonegação de impostos e transformar a arrecadação em benefícios para todas as áreas”.

Obras

Na região do 11ª Mutirão, uma grande obra deve começar a beneficiar a população já em 2018, que é a Maternidade Oeste. “Com a conclusão do hospital e maternidade, as mães, na hora de receber seus filhos, não vão precisar se deslocar para unidades distantes”, lembrou Iris Rezende.

O prefeito ainda lembrou que o Mutirão não se resume aos atendimentos realizados no final de semana. “Desde o início da semana, diversas equipes estão nos 32 bairros atendidos na região Oeste realizando reformas em órgãos públicos, escolas, praças e vários outros serviços”.

No Mutirão da Prefeitura, a população tem acesso a atendimentos em áreas como saúde, assistência social, emissão de documentos, cortes de cabelo, identidade jovem e ainda a reforma de 167 unidades educacionais.