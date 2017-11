Presidente da Frente em Defesa do Cerrado visita Estação da Emater

Nesta sexta-feira, 17, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) recebeu o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado, Francisco Jr. Em visita realizada à Estação Experimental Nativas do Cerrado, em Goiânia (GO), o parlamentar foi apresentado a estudos e projetos desenvolvidos pela Agência que envolvem espécies nativas do bioma.

O deputado foi recebido pelo presidente da Emater, Pedro Arraes, pela diretora de Pesquisa Agropecuária da Agência, Maria José Del Peloso e pela pesquisadora Elainy Pereira, entre outros servidores. O grupo percorreu o bosque de fruteiras nativas do bioma, que conta com acessos de pequi e outras espécies de fruteiras como mangaba, mama-cadela e cajuzinho do Cerrado.

Responsável pelos estudos com as fruteiras, Elainy Pereira destacou que o bosque conta com mais de 1,5 mil acessos de pequi. A pesquisadora informou que o bosque da Estação Experimental possui o único pequizal clonado do mundo e que os estudos são desenvolvidos especialmente para a preservar as espécies do Cerrrado para as próximas gerações.

Francisco Jr informou que a Frente Parlamentar busca proteger o Cerrado na perspectiva do convívio sustentável entre produção e preservação, e não na proposta do abandono de áreas protegidas. O deputado avaliou que a Emater tem papel fundamental nesse processo: “A Agência está desenvolvendo um trabalho em que procura orientar o produtor para que ele produza de forma sustentável, preservando e a fazendo com que as áreas sejam rentáveis. Está orientando e ajudando o produtor a fazer mais, a lucrar mais e a preservar mais”.

Para o presidente da Emater, Pedro Arraes, a sustentabilidade do Cerrado ou de qualquer outro bioma só é possível se forem consideradas as perspectivas ambientais, sociais e econômicas da produção de alimentos. “O produtor precisa de renda e tecnologia para criar sistemas sustentáveis produção. E isso só vem com o equilíbrio desses três fatores”, considerou.

Além de multiplicar acessos para a formação do banco de germoplasma das fruteiras do Cerrado, a Emater também disponibiliza mudas para produtores interessados em realizar reflorestamento e plantio das espécies.

Apoio

Pedro Arraes destacou que a aproximação da Emater com os parlamentares contribuiu para a consolidação da instituição como a Agência de Inovação Rural de Goiás. “Essa interação é fundamental para a agricultura familiar e o agronegócio goiano. O deputado Francisco Jr tem profunda sensibilidade e conhecimento do setor. Esperamos que ele sensibilize seus pares para podermos mostrar esse trabalho e avançarmos mais rápido”, avaliou o presidente da Emater.

“Quero trazer outros deputados para conhecer o trabalho que a Agência faz, que é muito bom e precisa ser apoiado. De nada adianta a Emater se esforçar tanto se isso não chega à sociedade e às pessoas com poder de decisão. É fundamental essa aproximação com o poder público, principalmente no que se refere a projetos realizados por meio de parcerias público-privadas”, afirmou o deputado Francisco Jr.

O diretor de Gestão Planejamento e Finanças da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Lucas Pugliesi Tavares, também participou da visita.