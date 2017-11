Dia da Consciência Negra é celebrado com festa em Goiânia

Welcome! Log into your account

O quilombola representa a luta contra a escravidão no período colonial. A data Data é dedicada à reflexão e valorização da cultura e história do negro na sociedade brasileira.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos, Filemon Pereira, o evento busca muito mais que divulgar a cultura afro-brasileira, ele vem mostrar a luta e a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. “Nossas politicas públicas estão ativas e presente para apoiar todas as ações que valorizem a nossa história”.

Quem passar pelo local vai conferir várias apresentações artísticas e culturais, como os grupos Muzenza Beat, Afoxé Omó Odé, Skina 21, Dvolt, Baiano MC, Sociedade Black, Angoleiros do Samba Chula e Vagalume Crew e o grupo de capoeira Mestre Passo Preto, além do show musical de Clécia Santana.

Na próxima segunda-feira, 20, é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Para comemorar a data, a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de Direitos e Politicas Afirmativas (SMDHPA) promovem a “A Noite da Consciência Negra”. O evento começa às 19 horas e será em frente ao Grande Hotel, situado na Avenida Goiás, com a Rua 3, no Centro de Goiânia.

