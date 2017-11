Goiânia será sede de Congresso de Tribunais de Contas brasileiros

Será realizado em Goiânia, de 22 a 24 de novembro, o 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, promovido de forma conjunta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), em colaboração com o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

Para o presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, “é uma honra trazer esse congresso para Goiás, principalmente, no momento em que o controle externo se torna imprescindível, motivado pela instabilidade política e econômica no país”.

O evento debaterá questões do maior interesse do cidadão, nesses três dias. Estará sendo discutida, por exemplo, a reforma dos Tribunais de Contas, objeto de proposta de emenda constitucional que os torna órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública.

Além de oportunizar a troca de experiências e conhecimentos entre os tribunais, o congresso apresentará novos produtos e sistemas inovadores visando ao aperfeiçoamento do controle externo brasileiro.

Com o tema “Controle Externo: aprimoramento na adversidade”, o 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil será realizado nas dependências do TCE-GO, na avenida Ubirajara Berocan Leite, 640, setor Jaó, Goiânia-Goiás.

A abertura se dará às 9 horas do dia 22, quarta-feira, com a presença do governador Marconi Perillo. Às 11 e 30, haverá Conferência Magna com o escritor moçambicano Mia Couto. Às 16 e 40, o ministro da Educação, Mendonça Filho, fará palestra. No dia 23, quinta-feira, o congresso terá como palestrantes o senador Cássio Cunha Lima, deputado Rodrigo Maia (presidente da Câmara Federal) e o ministro do TCU, José Múcio Monteiro. O evento será encerrado no dia 24, sexta-feira, com a leitura e aprovação da Declaração de Goiânia.