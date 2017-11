5 mil oportunidades de emprego para jovens em Goiás

O programa Jovem Cidadão surgiu como um modelo de desenvolvimento social para a juventude de Goiás. Com mais de 30 mil jovens atendidos ao longo dos 17 anos de existência, é hora de se encontrar e reconhecer o trabalho desenvolvido, trocar experiências e celebrar os resultados do programa na vida dos jovens e suas famílias. É com este objetivo que o Governo de Goiás via Secretaria Cidadã realiza o II Encontro do Programa Jovem Cidadão, oportunidade em que serão lançadas novas vagas para o primeiro emprego.

O evento será na próxima quarta-feira (22), das 14h às 17h30, no ginásio Goiânia Arena, e deve receber cerca de 4 mil jovens ativos no programa e seus familiares, além de egressos do programa. Cerca de 220 caravanas oriundas dos 245 municípios do interior e da capital estão sendo mobilizadas para participar do evento.

A solenidade de abertura, que também vai entregar uma Unidade Móvel de Aprendizado, contará com as presenças do governador Marconi Perillo, do vice José Eliton, da secretária Lêda Borges, do superintendente executivo de Desenvolvimento e Assistência Social, Anderson Soares, além de prefeitos e outras autoridades.

“O programa Jovem Cidadão é um exemplo de política pública para juventude e vai continuar beneficiando mais jovens goianos no próximo ano, a partir da sensibilidade social do governador, que não mediu esforços para ampliar os programas sociais em Goiás”, diz a secretária se referindo ao aumento do número de vagas no programa, que crescerá das atuais 3624 para 5000 no próximo ano.

No evento, será disponibilizado acesso à internet para interação do público nas redes sociais, com premiação para as fotos mais curtidas do evento. Uma programação dinâmica e interativa com sorteio de brindes, palestras, apresentação do novo portal do programa (www.jovemcidadao.go.gov.br), show da Banda EX4 e outras atrações.

Tecnologia social reconhecida

Criado no primeiro governo de Marconi Perillo, o Jovem Cidadão proporciona ao jovem das camadas mais vulneráveis da sociedade a possibilidade de ter uma aprendizagem laboral ao mesmo tempo em que mantém os estudos escolares. Atualmente com 3624 vagas distribuídas em todos os 246 municípios do Estado, o programa contrata (com carteira assinada) jovens de 14 a 17 anos.

Para participar, o adolescente deve possuir idade entre 14 e 18 anos incompletos (idade limite para inclusão: 17 anos e três meses, para permitir um melhor aproveitamento), estar devidamente matriculado e possuir frequência mensal em unidade regular de ensino ou ter concluído o ensino médio, ter renda familiar até 2 salários mínimos. Adolescente sujeito à medida socioeducativa ou de proteção legal também pode participar. O programa é executado pela Organização Social Renapsi [Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração], com investimento anual de R$ 19 milhões pelo Governo de Goiás.

Evento: II Encontro do Programa Jovem Cidadão

Data: quarta-feira (22), das 14h às 17h30

Local: Ginásio Goiânia Arena

Programação

12h – Chegada das caravanas com jovens do interior e da região metropolitana de Goiânia

13h – Atividades socioculturais com jovens

13h30 – Chegada do governador Marconi Perillo e do vice-governador José Eliton e anuncio das novas vagas de emprego; lançamento do novo portal do Jovem Cidadão e entrega da Unidade Móvel de Aprendizagem

Comunicação Setorial /Secretaria Cidadã