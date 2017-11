Em Jaraguá, José Eliton lança Goiás na Frente 3º Setor – Social

O vice-governador José Eliton esteve em Jaraguá nesta segunda-feira, 20, onde lançou o programa Goiás na Frente 3º Setor – Social e oficializou a transferência para o Estado da gestão do Hospital Dr. Sandino Amorim (Heja). A unidade vai receber mais de R$ 40 milhões em investimentos nos próximos três anos e será gerenciada por uma Organização Social (OS).

José Eliton também vistoriou obras de pavimentação do Setor Santa Fé, que recebeu recursos do programa de investimentos. “O papel do estado é ter foco no ser humano, é dar a ele oportunidades, é praticar justiça social, como a saúde pública de qualidade e a ampliação dos programas de inclusão”, disse.

Para o vice-governador e também coordenador do Goiás na Frente, essa é “uma agenda da fraternidade, da responsabilidade social”. “Lançamos uma vertente, talvez a mais importante do programa, que é de apoio àqueles que mais precisam”. Para José Eliton, “é necessário edificar obras, porém, mais do que isso, é importante termos respeito ao ser humano, valorizar e buscar amparar aqueles que mais precisam”.

A transferência de gestão do hospital é uma antiga demanda da população que, a partir de agora, irá contar com uma estrutura modernizada. O Hospital Sandino Amorim atenderá de acordo com as políticas nacionais e estaduais de referência de média complexidade. Estas normas são definidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

O prefeito Zilomar Antônio agradeceu o compromisso firmado pelo Governo do Estado e disse que o município “é privilegiado por receber esse programa ousado, lançado na contramão de todos os estados do Brasil”. Ele ainda acrescentou que tem muito orgulho em receber essas ações para “as pessoas que mais precisam do apoio e da ajuda dos gestores”.

Em seu discurso, José Eliton citou um mensagem do Papa Francisco e acrescentou: “Devemos ter no coração e na alma o compromisso para com o próximo, trabalhar para ajudar quem mais precisa, estender as mãos aos mais frágeis”, disse. Em seguida, Eliton assinou atos que preveem ampliação de programas sociais, como Renda Cidadã, Cheque Reforma e Jovem Cidadão. Portadores de deficiência física terão prioridade no acesso aos programas.

A pavimentação asfáltica também é uma ação do programa Goiás na Frente – modalidade Municípios, em Jaraguá, que recebeu investimentos na ordem de R$ 5 milhões. De acordo com o prefeito, Zilomar Antônio, a verba será destinada a pavimentação asfáltica de dois bairros, Setor Santa Fé, cujas obras já estão em andamento, e Primavera III.

Participaram da agenda do Goiás na Frente, o prefeito de Jaraguá, Zilomar Antônio; os deputados estaduais Jean Carlo e Nédio Leite; o secretário da Saúde, Leonardo Vilela; presidente da Agehab, Luiz Stival; além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras autoridades da região.