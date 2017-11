Karnal fará palestra no Congresso dos Tribunais de Contas, em Goiânia

O historiador Leandro Karnal confirmou presença no 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. Sua palestra será na manhã de sexta-feira (24/nov), às 9h40min. Professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na área de História da América, Karnal é hoje um dos mais procurados conferencistas no Brasil. É presença constante em programas de televisão como o Jornal da Cultura, Café Filosófico, da Rede Bandeirantes, e de rádio. É também colunista do Jornal O Estado de São Paulo. Também na sexta-feira, haverá a leitura e aprovação da Declaração de Goiânia, às 11h00 e, na sequência, mesa redonda sobre o Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, com o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), Valdecir Pascoal (TCE-PE), e o conselheiro substituto Jaylson Campelo (TCE-PI), coordenador do programa. Os trabalhos matutinos serão dirigidos pelo presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abraccom), Thiers Montebello (TCM-RJ).