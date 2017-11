Linha Direta – Fiel da balança

Fiel da balança

O PSB pode ser o fator de união de parte das oposições em 2018 em Goiás. O partido, que ainda faz parte da base aliada apesar da falta de espaço para a candidatura da senadora Lúcia Vânia à reeleição, afirma que somente decidirá seu rumo para o próximo ano após a decisão da cúpula nacional. Hoje, nacionalmente, o partido está alinhado com a frente de esquerda, formada por PT, PDT e PC do B. Dependendo das movimentações em torno de uma possível candidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, o PT poderia – como já o vem fazendo – flertar com o PMDB, principalmente com a ala liderada pelo senador Renan Calheiros, aliado do ex-presidente e opositor ferrenho ao grupo comandado pelo presidente Michel Temer. A união poderia se refletir em Goiás, possibilitando uma aproximação com o PMDB. O entrave seria a aliança com o senador e pré-candidato ao governo Ronaldo Caiado (DEM), por dois fatores: Daniel Vilela e a participação do PT na chapa, o que inviabilizaria uma união completa da oposição, excluindo ou partidos de esquerda ou o próprio DEM, partido com o qual a senadora Lúcia Vânia vem mantendo conversas, junto do PMDB.

Fico

Os advogados do prefeito Evandro Magal (PP) e de seu vice, Dr. Fernando (PPS), demoraram a apresentar embargos de declaração contra a sentença proferida pela TRE, que decidiu que ambos devem perder seus mandatos por irregularidades da campanha em 2016.



Resultado

Sem a apresentação dos embargos, o presidente da Câmara, vereador Marinho Câmara (SDD), foi comunicado oficialmente da decisão e assumiu a prefeitura. Magal afirmou respeitar a decisão do TRE, mas frisou que irá recorrer junto ao TSE.

Noroeste

O vice-governador José Eliton (PSDB) participou de reunião com lideranças da Região Noroeste de Goiânia, organizada pelo deputado Francisco Júnior (PSD), reconhecido reduto do PMDB.

Cotação

O Hospital de Urgências de Anápolis abriu cotação para contratar uma de empresa de comunicação visual para revitalização da fachada do prédio de sua sede. A vencedora terá prazo de 20 dias para entregar o projeto após assinatura do contrato.



Março

O ministro da Fazenda, Henrique Meireles (PSD), já avisou ao presidente Michel Temer (PMDB), que permanece no cargo até ao menos o mês de março de 2018. Até lá ele decide se irá se candidatar à disputa pela presidência da República.



Maria da Penha

A vereadora Tatiana Lemos (PC do B) apresentou projeto de lei que torna obrigatório o ensino das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas públicas e privadas no município de Goiânia. O intuito é contribuir para o conhecimento da lei e impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, professores e a comunidade escolar.



Morrinhos

Sem representante local na Assembleia Legislativa há alguns mandatos, a cidade de Morrinhos terá dificuldades para eleger um nome ‘caseiro’ no próximo ano.

Bad

Mesmo o candidato mais bem votado da cidade em 2014, Paulinho do Helenês (PSDB), com mais de 10 mil votos, não tem boas perspectivas.

Outros

O problema é que a influência de outros candidatos na cidade é grande. O ‘representante’ do município na Alego, por exemplo, é Chiquinho de Oliveira (PSDB), de Goiânia.

Defesa

O deputado estadual Bruno Peixoto (PMDB), que é ligado a postos de combustíveis, tem tentado se esquivar de todas as formas da crise no setor.

Leis

Sempre que questionado, relembra que é autor de duas leis, uma que pune os donos de postos com fraude na bomba e outra que pune a cartelização do preço.

Baldy

Fora do Podemos, o deputado federal Alexandre Baldy deverá seguir para o PP, partido pelo qual deverá assumir o Ministério das Cidades.

1 Passou

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), que já esteve mais mal humorado em relação à paralisação das obras do sistema Bus Rapid Transit (BRT), tem voltado a sorrir aos poucos quando indagado sobre o assunto na última semana.

2 Encaminhado

É que o Tribunal de Contas da União (TCU), que era um dos pontos de empecilho que estava emperrando a retomada dos trabalhos, deu parecer favorável a continuação da obra há duas semanas, para a satisfação do peemedebista.

3 Desemperrar

Nesta semana, uma das prioridades do prefeito será desemperrar a questão na Caixa Econômica Federal, junto ao presidente Gilberto Occhi. O banco vem alegando que há inadimplência por parte da prefeitura, o que é negado pela administração.



“Gilmar Mendes foi o melhor zagueiro da temporada” Juninho Pernambucano

ao lembrar que o ministro barrou diversas denúncias neste ano