Orquestra apresenta concerto em homenagem ao Dia do Músico

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta seu próximo concerto no dia 21 de novembro, no Teatro Sesi. A apresentação é uma homenagem ao Dia do Músico, que é comemorado anualmente em 22 de novembro. A data homenageia os artistas que criam, tocam, cantam e estudam melodias e harmonias que encantam a humanidade há milhares de anos.

O Dia do Músico é comemorado no Dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos e bastante reconhecida pelos católicos no Brasil.

Com regência de Cláudio Cohen e solos dos vencedores do I Concurso Nacional de Jovens Solistas , o concerto tem no programa Kodály (Danças de Galánta), Bruch (Concerto para Violino em Sol Menor) e Ravel (Concerto para Piano em Sol Maior).

Serviço:

Concerto Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 21 de novembro de 2017.

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi –Av. João Leite, 1013 – Santa Genoveva

Contato: (62) 3269-0810

Entrada: 2kg de alimento não perecível ou um livro literário.