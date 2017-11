Baldy é empossado no Ministério das Cidades

“É uma honra para Goiás ter um ministério tão grande. É no ministério das Cidades que se constrói o Brasil”. Foi assim que o deputado federal Alexandre Baldy (sem partido) agradeceu, em discurso, ao presidente Michel Temer pela confiança. “Reitero meu compromisso de trabalhar dentro da realidade, mas com muito otimismo em contribuir com a reconstrução econômica e social do país”, enfatizou o novo ministro.

O goiano foi empossado por Temer, na tarde desta quarta-feira, 22, como ministro das Cidades. Baldy chegou ao evento, realizado em Brasília, na companhia do presidente Temer e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

O nome de Baldy para Cidades foi definido no último sábado, 18, durante reunião entre Temer e Maia. O presidente da Câmara foi um dos principais articuladores da nomeação de Baldy, que está no primeiro mandato como deputado federal e é um dos aliados mais próximos de Maia na Casa.

A posse do novo ministro é uma resposta às solicitações dos partidos do chamado centrão, que brigam por mais espaço no governo. Em contrapartida, Temer espera conquistar apoio para a aprovação da Reforma da Previdência.

O ex-ministro da pasta Bruno Araújo (PSDB), que pediu demissão na semana passada, também participou da cerimônia. E discursou, oferecendo conselhos ao novo titular. “O ministério das Cidades precisa ter portas abertas a todos”, enfatizou.

O governador Marconi Perillo (PSDB) e seu vice, José Eliton (PSDB), prestigiaram a posse de Alexandre Baldy. Na plateia estavam ainda os senadores goianos Lúcia Vânia (PSB) e Wilder Morais, deputados federais e estaduais, além de dezenas de prefeitos.

Suplente de Baldy, Sandes Júnior (PP) assumirá o mandato na Câmara dos Deputados.