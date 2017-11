Eliton afirma que Baldy poderá contribuir para recolocar país nos trilhos

“O ministro Alexandre Baldy é um homem qualificado, foi secretário de Estado de Indústria e Comércio em Goiás, honrou todas as missões que exerceu e terá oportunidade de contribuir para recolocar o Brasil nos trilhos do progresso”. A afirmativa é do vice-governador José Eliton, que participou na noite desta quarta-feira, 22, em Brasília, da posse do goiano à frente do Ministério das Cidades, em solenidade no Palácio do Planalto. “Ele já desponta como um dos grandes parlamentares goianos, com uma capacidade de articulação muito grande”.

“Essa foi a posse mais prestigiada dos últimos tempos”, disse o presidente Michel Temer ao citar o papel de destaque que Goiás assume em nível nacional, com dois ministros em duas pastas importantes: Henrique Meirelles (Fazenda) e Alexandre Baldy (Cidades).

Para Eliton, o reconhecimento do presidente Michel Temer e a escolha não são importantes só para o estado, mas para todo o Brasil. “Lógico que, do ponto de vista político Goiás ganha, mas a missão do ministro não é política, mas administrativa”, disse. “Confiamos na sua capacidade de apontar caminhos quanto a políticas públicas das áreas de transporte, saneamento básico e, principalmente, de habitação, uma agenda muito forte que estamos trabalhando dentro do Goiás na Frente Terceiro Setor-Social”, relata o vice-governador.

Para Temer, Baldy exerce uma “liderança natural”, daí o grande número de amigos que angaria ao longo da trajetória empresarial e como deputado. O presidente disse que pesquisou a atuação do seu novo ministro como secretário de Indústria e Comércio de Goiás, tendo encontrado as melhores referências.

“Edificaremos nosso próprio lar chamado Brasil”, disse Alexandre Baldy, ao destacar no pronunciamento que “a casa própria é verdadeiramente um sonho de todas as famílias” e que vai agir para “ajudar milhares de brasileiros” a ter acesso à habitação e “diminuir as desigualdades sociais”.

Baldy reafirmou o tripé da atuação na pasta: moradia, saneamento e infraestrutura nos municípios. “Queremos, merecemos e podemos”, disse. “É tempo de reconstrução para consolidar as mudanças”, afirma ao defender as reformas “justas e sustentáveis, com coragem para reduzir o tamanho da máquina pública e torná-la mais eficiente”.

O ministro diz que tem “sede de modernidade”. Ressaltou a “vitalidade e vigor” com que o presidente Temer enfrenta a crise e conclui que “o pior já está passando”.

Nomeação

Para estar à frente do cargo, Baldy formalizou a saída do Podemos na última segunda-feira (20/11) e deve se filiar ao Progressistas. A nomeação do parlamentar agrada aos principais partidos do bloco político chamado Centrão, grupo do qual o partido faz parte, além de PR, PSD e PRB.

Com o 11º orçamento da Esplanada, o Ministério das Cidades comanda programas de grande impacto, como construção de moradias, redes de esgoto e transportes urbanos. Alexandre Baldy comandará o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, considerado uma das principais vitrines do governo, e o recém-criado Cartão Reforma, inspirado no modelo goiano do Cheque Reforma, instituído na primeira gestão do governador Marconi Perillo, em 1999.

O programa, que tem por objetivo destinar recursos que variam de R$ 2 mil a R$ 9 mil a famílias com habitações precárias, vai ser executado pelos próprios municípios em parceria com o governo do estado e o governo federal. Só no estado de Goiás o programa irá beneficiar 16.321 famílias de baixo poder aquisitivo.

Além disso, a pasta é responsável por programas de mobilidade urbana, saneamento básico e política habitacional. O orçamento do Ministério das Cidades previsto para o próximo ano é de R$ 10,1 bilhões. A pasta ainda concentra grande parte da distribuição de emendas parlamentares.