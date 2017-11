Goiás sem Fronteiras: alunos embarcam hoje para os EUA

Os 125 alunos da rede pública, selecionados pelo programa Goiás Sem Fronteiras do governo de Goiás para intercâmbio nos EUA, embarcam nesta quinta-feira, 23,, no Aeroporto Santa Genoveva. Distribuídos em sete voos a partir de Goiânia (o primeiro ocorre às 11h10) com destino ao Aeroporto de Guarulhos/SP, em São Paulo eles viajam todos no mesmo voo, juntamente com 12 monitores, no trecho Guarulhos – Nova Iorque. Os passaportes e os vistos para o intercâmbio foram viabilizados pela Secretaria de Estado de Governo. O superintendente da Juventude da Segov, Leonardo Felipe, vai acompanhar o embarque com objetivo de dar as últimas orientações para pais e alunos.

O secretário de Governo, Tayrone Di Martino, salienta que os estudantes não vão despender em centavo sequer com a viagem. “O governo de Goiás vai arcar com tudo, das taxas de emissão de documentos às passagens aéreas. No exterior, eles terão garantidos, além das aulas de inglês e de competências globais em turnos intensivos, a hospedagem, roupas de frio e a alimentação. Não bastasse, vão receber US$ 400 para despesas eventuais no país estrangeiro”, destaca.

O Goiás Sem Fronteiras, no entanto, prevê contrapartidas aos intercambistas. Eles terão de compartilhar os conhecimentos adquiridos com os colegas de escola. Uma contribuição para a formação dos estudantes goianos, que deverá se dar por meio de palestras e workshops. “É um meio de multiplicar essa experiência que, seguramente, será uma das mais ricas e instigantes da vida desses garotos e garotas”, acredita Tayrone.

Seleção – Seis mil estudantes do Ensino Médio se inscreveram no processo de seleção para estudar durante um mês nos Estados Unidos, com todas as despesas custeadas pelo Governo de Goiás. Passagem, hospedagem, alimentação, material didático e roupas de frio são subsidiadas pelo programa, que garante ainda 100 dólares por semana a cada um, para custeio de eventuais despesas na cidade.

Novo Edital

Por causa do grande número de inscritos, o governo de Goiás deve lançar um novo edital em janeiro, para selecionar até 200 novos estudantes pelo Goiás Sem Fronteiras. O governador Marconi Perillo destacou que esse é um conjunto de ações que o governo realiza na área da Educação fundamental, média, superior.

“Hoje já temos 18 institutos tecnológicos inaugurados. Mais de cem colégios tecnológicos para o ensino profissional, e também o apoio ao ensino superior. Além de termos ajudado a Universidade Federal com mais de R$ 100 milhões nos meus governos, criamos a UEG e ajudamos as universidades privadas com a Bolsa Universitária. Hoje é um dia especial porque, além de ter colocado no meu último plano de governo que criaria o Goiás Sem Fronteiras, estou tirando do papel todos esses compromissos programáticos da campanha. Estou realizando esse sonho de enviar talentos goianos para conhecerem o mundo lá fora”, afirmou o governador.

SERVIÇO

GOIÁS SEM FRONTEIRAS – EMBARQUE DOS 125 ESTUDANTES PARA OS EUA

Data: 23/11/2017

Local: Aeroporto Santa Genoveva

Horário: 11h10