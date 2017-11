Goiânia na Ponta do Lápis – Premiações emocionam estudantes

Fabiola Rodrigues

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23/11, a premiação da etapa regional do Concurso de Redação Goiânia na Ponta do Lápis, quando 125 estudantes de escolas municipais e particulares foram premiados com medalhas, certificados e bicicletas. Durante a solenidade, realizada no Centro Cultural Goiânia Ouro, estudantes e professores se emocionaram ao serem reconhecidos pelo esforço realizado durante meses, produzindo as redações.

A estudante vencedora do primeiro lugar da categoria C, Iara Aparecida, relata que teve a honra de viver uma experiência única, ao chegar ao topo da classificação. Para ela, estudar no ensino de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) e chegar à classificação que alcançou foi um privilégio.

“Estou imensamente orgulhosa deste resultado. Não imaginava que venceria, principalmente por ter ficado fora da escola por alguns anos. Isso me dá forças para continuar com mais dedicação aos meus estudos. O concurso me inspirou a alcançar vitórias”, conta.

Durante a solenidade, todos assistiram a uma apresentação dos artistas da rede municipal Chiquelete e Alexandre, que apresentaram uma história lembrando a importância da leitura no cotidiano do estudante. Posteriormente pais, familiares, amigos e professores ovacionaram os grandes vencedores com palmas e felicitações.

Realizado pela Tribuna do Planalto em parceira com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) o concurso este ano abordou o tema “Como a internet tem interferido na relação entre as pessoas?” e levou alunos goianienses da rede municipal e particular a dialogarem e refletirem a respeito da valorização interpessoal, por meio de debates em sala de aula, leitura e escrita.

A grande final do concurso acontece na próxima quinta-feira, dia 30 de novembro, às 9h, no mesmo local onde aconteceu a semifinal. Serão conhecidos os 15 estudantes que escreveram as melhores redações classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar das cinco categorias. Confira a reportagem completa de tudo que aconteceu na premiação da etapa semifinal do Goiânia na Ponta do Lápis na edição do caderno Escola que estará disponível a partir de domingo.