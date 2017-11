Centro de Cultura e Lazer – Casa de Vidro tem licitação marcada para dezembro

A licitação para a construção do Centro de Cultura e Lazer – Casa de Vidro será realizada em dezembro e o inicio das obras deve ocorrer nos primeiros meses de 2018.

Localizado na Avenida Jamel Cecílio com Av. E e Rua 52, no Jardim Goiás, o espaço será destinado a atividades culturais e artísticas, terá três pavimentos e mais de dois mil m² de área construída.

O secretario municipal de infraestrutura, Fernando Cozzetti, destaca que o novo projeto foi realizado levando-se em conta o que já havia sido construído. “Trata-se de uma edificação cuja execução das fundações e parte da estrutura do subsolo e térreo já haviam sido iniciadas”.

Cozzetti afirma ainda que a construção do espaço cultural será norteada pelos princípios de identidade visual, acessibilidade, sustentabilidade e funcionalidade.

O subsolo vai abrigar estacionamento com acesso pela Rua 52. O térreo será o espaço principal, destinado ao público, contendo uma Cafeteria, com espelho d’água na área externa, um Foyer (espaço de convivência), auditório com camarins, Biblioteca virtual, Espaço Multiuso, Salão de Artes e Espaço para Atividades Interativas. O pavimento superior será destinado à Administração do centro cultural.

A identidade visual, que fará jus ao nome “Casa de Vidro”, ficará por conta da “caixa” prismática envidraçada, com aproximadamente seis metros de altura, onde estarão localizadas as salas de exposição e o foyer.

Serviço

Assunto: Licitação para a Construção do Centro de Cultura e Lazer – Casa de Vidro

Data: 22/12/2017

Horário: 09:00 horas

Local: Paço Municipal