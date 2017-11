Doe Sangue ao som do Rock neste sábado no HGG

No Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, o Hospital Geral de Goiânia (HGG), em parceria com o Hemocentro de Goiás (Hemogo), realiza pelo quarto ano do Doe Sangue ao som do Rock. Das 9 às 14 horas, as bandas Sunroad e Acorde 7 Blues Band vão embalar com rock e blues a coleta de sangue de motociclistas de 30 motoclubes para o Hemocentro. Atualmente, o estoque está com apenas 10% da capacidade.

Na última edição, o evento recebeu cerca de 250 pessoas e coletou 123 bolsas de sangue. Este ano a expectativa é superar esse número, acredita o assessor administrativo do Idtech e membro do motoclube Lemurianos, Henrique Torres, um dos colaboradores da iniciativa. “A cada ano estamos batendo o recorde de participação. Considerando que tivemos uma adesão de mais motoclubes do que no ano passado, esperamos que a coleta ultrapasse o volume anterior e ajudar mais pessoas”, aposta.

Cada bolsa de sangue coletada pode ajudar até quatro pessoas adultas ou até dez crianças, já que cada unidade de sangue pode ser dividida de acordo com a necessidade do paciente. Além de celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue e chamar a atenção para a doação, a ação é para aumentar o estoque do Hemocentro nos meses de dezembro e janeiro, período em que há um aumento na demanda, como explica o diretor administrativo do Hemocentro, Arione de Paula.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com essa ação e acredito que vai ajudar bastante a captação para fortalecer nosso estoque para os próximos meses, quando há uma demanda em torno de 20% maior por sangue, devido aos acidentes e pelo afastamento do doador regular, pelo período de festas e férias”, pontua.

Unidade Coletora

O HGG iniciou as obras de sua unidade coletora de sangue. A ação faz parte da estratégia do hospital para aumentar a captação de doações de sangue para os pacientes e não correr o risco de suspender as cirurgias. O HGG realiza cirurgias eletivas e de emergência encaminhadas pela regulação municipal, e, por este motivo, a reserva de sangue é essencial para a segurança dos pacientes que passarão por cirurgias.

Bandas

Com quatro anos, a Acorde7 Blues Band tem se destacado com releituras de grandes clássicos musicais do blues, aliado ao jazz, soul e rock, presentes nas influências pessoais de cada um dos quatro músicos que formam a banda.

Além de apresentações em bares, pub´s e eventos em Goiânia, a Acorde7 Blues Band se prepara para o lançamento do seu primeiro seu álbum com dez composições próprias, e já tem na agenda de 2018 apresentações em Austin, Texas (USA) e em Baku, no Azerbaijão, ainda no primeiro semestre.

A Sunroad, formada em 1996, tem os músicos André Adonis, Netto Mello, Akasio Angels e Fred Mika. O som do Sunroad pode ser definido como um hard rock bastante dinâmico pela influência do blues e do rock progressivo. Com álbuns lançados no Brasil e exterior, a banda se apresenta em grandes festivais nacionais, já tendo feito a abertura de artistas internacionais como, Joe Lynn Turner, ex-vocalista do Deep Purple, Doogie White, e bandas, entre elas as americanas Petra, Whitecross e Stryper e a alemã Mad Max. Atualmente, tem trabalhado nas composições do sétimo álbum.

Serviço:

Evento Doe Sangue ao som do Rock

Data: 25 de novembro, sábado

Horário: das 9h às 14h

Local: Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG

Entrada gratuita