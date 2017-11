Procon Municipal realiza operação ‘Black Friday’ nas lojas de Goiânia

Os fiscais do Procon municipal realizam nesta sexta-feira, 24, a partir das 14 horas, uma operação pelas principais lojas do centro de Goiânia com o objetivo de comparar preços praticados durante as promoções da “Black Friday”.

A iniciativa partiu do órgão, que fez uma pesquisa há vinte dias por vários locais da cidade e agora irá comparar os preços para saber se realmente os produtos estão em promoção ao consumidor, ou se há algum tipo de manipulação para que as empresas levem vantagens.

Serviço

Assunto: Operação “Black Friday”

Data: Hoje 24/11/2017

Horário: A partir das 14 horas

Local de concentração: Sede do Procon Municipal, na avenida Tocantins, no Centro

Contato: Superintendente Municipal de Defesa do Consumidor – José Alicio

Contato: José Alicio de Mesquita – Superintendente Municipal de Defesa do Consumidor – 99100 -8608

Assessoria Prefeitura de Goiânia