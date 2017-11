“Zé Eliton será governador por seu trabalho e dedicação”, diz Wilder Morais

Welcome! Log into your account

“Zé Eliton será governador por seu trabalho e dedicação. Tenho muito apreço e admiração pela competência deste líder”, afirmou o senador Wilder Morais (Progressistas), neste sábado, 25, na abertura do Congresso Senado e Câmaras Municipais. O evento, realizado na Fazenda Toca da Orca -localizada entre Goiânia e Nerópolis -, também contou com a presença do governador Marconi Perillo.

: Trying to get property of non-object inon line