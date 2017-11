Casamento Comunitário oficializa união de 174 casais em Trindade

Muita emoção e um clima de amor tomaram conta do terceiro dia de atividades da 61ª edição Governo Junto de Você (GJV), esta em Trindade. A pedido da primeira-dama do município, Dairdes Darrot, o Governo de Goiás realizou o tão esperado Casamento Comunitário, ocasião em que foram oficializados as uniões de 174 casais trindadenses. A cerimônia, com mais de 2 mil pessoas, contou com a presença do governador Marconi Perillo; do vice, José Eliton; do secretário de Governo, Tayrone Di Martino; e do prefeito Jânio Darrot; com suas respectivas esposas para apadrinharam os casais.

O casamento foi prestigiado por familiares, amigos e todos que passavam pelo evento acompanharam a solenidade. Para o governador Marconi Perillo, “o casamento é um dos principais sacramentos, é também a base da família. Para nós é uma alegria promover na área social esse tipo de ação”, afirmou, em tom descontraído, durante o breve discurso, ao pedir uma salva de palmas aos que considerou os principais convidados da festa, “Divino Pai Eterno e Jesus Cristo”. Marconi falou da importância da solenidade, ao citar que Jesus fez o primeiro milagre em uma festa de casamento. “Queria pedir a Deus que abençoe as famílias que começam hoje. Que todos sejam muito felizes”, finalizou, mencionando a união de 29 anos com a primeira-dama Valéria Perillo. O governador anunciou que todas as próximas edições do GJV terão casamentos comunitários.

O vice-governador José Eliton também participou da solenidade e, durante sua mensagem aos noivos, falou da honra e da oportunidade de ser padrinho, junto da esposa, Fabrina Muller, dos 174 casais.

“Tayrone é o secretário de maior expressão dentro da administração estadual”, afirma o prefeito Jânio Darrot

Ao agradecer o empenho de Tayrone Di Martino pela coordenação do Governo Junto de Você e do casamento comunitário, o prefeito Jânio Darrot fez menção ao trabalho do secretário. “Tayrone é o secretário de maior expressão dentro da administração estadual. Quero agradecer você, Tayrone, por tudo que tem feito por Trindade”, afirmou Jânio em alusão às duas edições do Governo Junto de Você, que o secretário levou a Trindade e à viabilização dos convênios do Programa Goiás na Frente com o município, realizados sob a assessoria técnica e jurídica da Segov, que beneficiaram Trindade com recursos para pavimentação asfáltica no valor de R$ 5 milhões e também para construção de 528 casas no Residencial Monte Cristo, Setor Solange e Guarujá Park.

Secretário de Governo, Tayrone Di Martino falou aos noivos. “Desejo que tenham um lar de paz, de amor, de solidariedade e de presença de Deus”, declarou, antes de fazer uma dinâmica com as mãos que costuma fazer nos encontros de casais da Igreja, ocasiões em que Tayrone palestra sobre a maneira de adquirir longevidade nos casamentos, tendo Jesus Cristo como a terceira pessoa da relação. A esposa do secretário, Talitta Di Martino, acompanhou o pai dela em duas canções durante a celebração.

O procedimento cartorial não teve custo para os noivos. Penteado e maquiagem das noivas foram oferecidos gratuitamente por voluntários do Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos (Cecom), instituição assistencial de Trindade.

“O Casamento Comunitário foi uma mão na roda e veio na hora certa”, afirmou Luiz Carlos Cortês, um dos noivos

Ilda Vieira dos Santos Cortes e Luiz Carlos Araújo Cortes Vieira estão juntos há quatro anos e sonhavam em oficializar a união, mas a falta de condições financeiras e a chegada do primogênito, Bryan Henrique, de 11 meses, acabaram protelando o sonho para um dia que nem os próprios noivos sabiam.

Rodeados por familiares que fizeram questão de prestigiar o casal neste dia tão especial, a emoção tomava conta de ambos, que olhavam para suas alianças já trocadas e para o buquê da noiva. “Agora que estamos com recém-nascido, as coisas apertaram mais. O Casamento Comunitário foi uma mão na roda e veio na hora certa”, pontuou Luiz Carlos, que fez questão de adotar o sobrenome da esposa.

“Esse casamento foi uma bênção! Muito bom e muito organizado. Achei que seria um pouco bagunçado, por conta da quantidade de pessoas, mas me surpreendeu”, agradeceu Ilda, ao explicar que sem a oportunidade eles não realizariam o sonho tão cedo, ainda mais com direito a festa.

Na comemoração, o famoso arroz carreteiro do Tonhão, patrocinado pela prefeitura de Trindade, foi servido aos convidados.

Segunda edição

Não é a primeira vez que o Governo Junto de Você promove o amor. Uma edição do Casamento Comunitário foi realizada durante o GJV em Goianira, ocasião em que foram oficializados os enlaces de 85 casais.