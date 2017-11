Começa a Semana Nacional de Conciliação no Paço Municipal

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Procuradoria-Geral do Município, com o apoio do Tribunal de Justiça de Goiás, realiza no Paço Municipal, a partir de hoje, 27, até o dia 1º de dezembro próximo, a 12ª edição da Semana Nacional de Conciliação.

O evento tem o objetivo de apresentar aos contribuintes goianienses medidas conciliatórias para a regularização fiscal junto ao fisco municipal, permitindo a quitação de débitos em atrasos relativos ao IPTU, ISS, ITU, Taxas e multas formais com descontos de até 100% nos juros e multas.

Essa é mais uma oportunidade que o contribuinte terá de colocar fim às demandas judiciais e/ou extrajudiciais com o município de Goiânia e assegurar a sua regularidade fiscal.

A Semana Nacional de Conciliação ocorre concomitante ao Refis, programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Goiânia, que vai até 31 de dezembro deste ano. Além do perdão de multas e juros, o contribuinte em atraso poderá parcelar seus débitos em até 40 vezes.

Os atendimentos serão realizados no Hall Central do Paço Municipal, na Avenida do cerrado, nº 999, Park Lozandes, em Goiânia, das 8:00h às 18:00h.