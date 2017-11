Luciano Huck descarta candidatura

Welcome! Log into your account

De acordo com ele, entre as muitas reflexões que tem feito, a constatação de que sua geração se interessa pouco pela política tem surgido de maneira incômoda. “Minha geração está trabalhando e inovando com vigor em muitas frentes. Há milhares de notáveis empreendedores, profissionais liberais, atletas, executivos, artistas, intelectuais, pensadores e por aí vai. Mas pela política, ela tem feito pouco”, ponderou.

: Trying to get property of non-object inon line