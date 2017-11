Marconi e Tasso desistem de disputar presidência do PSDB e apoiam Alckmin

O senador Tasso Jereissati (CE) e o governador de Goiás, Marconi Perillo, desistiram nesta segunda-feira, 27, de disputar a presidência nacional do PSDB na convenção nacional do partido, marcada para o próximo dia 9, em Brasília. Os tucanos defendem agora o nome do governador Geraldo Alckmin, pré-candidato à Presidência da República, para o comando do partido no momento em que o tucano paulista começa a indicar que pode assumir o comando da sigla caso essa seja a solução acordada com os tucanos que se colocaram na disputa. “Acho que é importante conversarmos. Temos dois pré-candidatos: Tasso e Perillo. Eu não me coloquei como pré-candidato. Se puder ajudar a unir o partido, buscar a unidade em torno de um projeto para o Brasil, vamos avaliar. Mas primeiro aguardar esse encontro, que pode ser no Palácio ou na casa do Fernando Henrique,” disse o governador.

Estadão Online