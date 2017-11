Novos alunos: Matrículas começam hoje na rede estadual

Eliminar filas nas escolas, democratizar o acesso e garantir o aproveitamento total da capacidade física das unidades escolares. Esses são os objetivos do processo de matrícula informatizada implantado pela Seduce. E o período de matrícula para novos alunos na rede pública estadual será iniciado no próximo dia 27 de novembro.

Quem deseja uma vaga para 2018/1 deve acessar o endereço eletrônico (www.matricula.go.gov.br) até 29 de dezembro e fazer a solicitação de uma vaga. O pedido será feito exclusivamente pela internet.

A matrícula pelo meio eletrônico é destinada apenas para novos alunos. Quer dizer, aqueles estudantes oriundos de outras redes de ensino (municipal, federal e privada) e também de outros estados. Há ainda aqueles que estão iniciando a vida escolar, além dos alunos que deixaram de estudar e desejam retornar agora.

O processo da matrícula não garante a vaga na primeira opção do aluno. Por isso, é necessário informar três opções de unidades para facilitar o processo de alocação do aluno. Assim, o sistema fará a alocação conforme o número de vagas disponibilizado, na sequência de escolas informadas. O histórico da matrícula na rede estadual mostra que entre 94% e 97% dos alunos conseguem vaga na escola de preferência do estudante. As escolas de Tempo Integral participam do processo de Matrícula Informatizada. Já as unidades conveniadas e militares não integram esse sistema. Por isso, os interessados em ingressar nestas escolas devem se dirigir diretamente a estas unidades.

Renovação

A renovação da matrícula é uma etapa que acontece na Unidade Escolar (SIGE), de acordo com o cronograma da matrícula. A Unidade Escolar deve notificar os responsáveis sobre a obrigatoriedade da renovação por meio do “Termo de Renovação da Matrícula”. Os alunos que não renovarem a matrícula no prazo estipulado irão concorrer vaga com os novos alunos, não tendo garantia de vaga na mesma escola.



Passo a passo para a matrícula



1º Inscreva-se pela internet (www.matricula.go.gov.br)

• Período: 27/11 a 29/12

• Tenha em mãos:

– Nomes completos do aluno, da mãe e/ou do responsável legal;

– CPF do aluno ou responsável, e sua data de nascimento; Etapa, ano e turno desejados;

– Três opções de escolas;

– Telefone, email, CEP e endereço do aluno.

• Após finalizar o cadastro, aguarde a emissão do Comprovante de Solicitação de Matrícula.

2º Confirme a vaga pelo site e efetue a matrícula na escola

• Período: 15 a 19 de janeiro de 2018

 Informe número da solicitação e data da nascimento do aluno para verificar a escola que disponibilizou a vaga.

• Com a informação, procure pessoalmente a escola para a efetivação da matrícula.

Documentação necessária na hora da matrícula

• Certidão de Nascimento

• Comprovante de endereço;

• CPF e RG do responsável pelo aluno;

• Histórico escolar.

• Os alunos que já estudaram anteriormente também devem apresentar: histórico escolar; ficha individual e/ou declaração de transferência.