Prefeitura de Goiânia reforça Operação Tapa-Buracos

O material utilizado é o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente, um composto de areia, brita e cimento asfáltico) de qualidade superior entre os pavimentos, com maior durabilidade do que o asfalto “à frio”.

Durante o período de estiagem, a Operação contava com dez caminhões, 80 servidores e 80 toneladas de massa asfáltica diariamente. Agora, com o reforço, serão até 15 caminhões, transportando cerca de dez toneladas de massa asfáltica.

A Prefeitura de Goiânia executa diariamente ações para a conservação do pavimento asfáltico da capital e, dentre elas, está a Operação Tapa-Buracos, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e intensificada no período chuvoso.

