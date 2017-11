Secretaria Municipal de Educação e Esporte orienta comissões eleitorais para escolha de diretores

Tuitar no Twitter

Na manhã desta segunda-feira, 27, foi realizada, no auditório do Colégio Claretiano Coração de Maria, palestra de orientações gerais e sugestões para a eleição de diretores dos Cmeis e escolas municipais da rede. Participaram cerca de 160 representantes das comissões eleitorais escolares instauradas para o pleito em cada instituição.

Na palestra, representantes de diversas frentes da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) deram orientações sobre quem está apto e como votar em cada instiuição de ensino, composição das mesas eleitorais, esclarecimentos sobre a computação dos votos, as urnas de votação e regras para validação e anulação de votos.

Nas escolas, podem votar os profissionais de educação, servidores administrativos efetivos e os educandos maiores de 12 anos. Nos Cmeis, além dos profissionais de educação e dos servidores efetivos, poderão votar os pais ou responsáveis pelos educandos. As cédulas terão de ser de cores diferentes para servidores e pais/alunos, a fim de melhor processo de contagem ao final de cada pleito.

Para a superintendente pedagógica e de esportes da SME, professora Ampara Ferreira de Barros, o momento é de extrema importância para dar todo o respaldo da secretaria no processo, a fim de garantir da democracia e lisura do pleito.

“É um momento muto importante de formação e informação para as comissões formadas, para que haja um processo democrático, com muita lisura. Todos os dados, as informações são muito importantes, por isso quase todos os segmentos da SME estão presentes para dar orientações”, destacou.

Thaís Morais, auxiliar de secretaria da Escola Municipal Professora Deushaydes Rodrigues de Oliveira, localizada no Loteamento Celina Park, e presidente da comissão eleitoral da instituição, ter toda a participação da comunidade escolar num processo democrático de eleição contribui para a melhor representatividade de todos.

“A partir do momento que trabalhamos num sistema político que prega a participação popular nos processos no país como um todo, esse modo de eleger um dirigente é muito positivo. A participação democrática da comunidade reforça para que os anseios das mesmas tenha representatividade na diretora eleita”, pontuou.

As eleições para diretores dos Cmeis e escolas municipais serão realizadas no dia 14 de dezembro, com horários respectivos a cada turno de funcionamento das instituições. Os diretores eleitos terão mandato de três anos.