Semas abre inscrições para oficina de qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade

Para o titular da Assistência Social, Dr. Robson Azevedo, a iniciativa visa capacitar e preparar os participantes para ingressarem no mercado de trabalho e melhorar a situação econômica. ‘A oficina possibilita espaços de vivência e troca de experiências, fortalecendo a convivência familiar e comunitária, a geração de renda e o ingresso no mercado de trabalho”.

Interessados devem preencher os seguintes requisitos: ter acima de 16 anos e residir em Goiânia. No ato da inscrição, os candidatos devem levar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. Os alunos receberão certificado ao final do curso.

A formação será ministrada todas as quartas-feiras, das 8 às 11h, pela instrutora Joana Darc Silva. As aulas terão início nesta quarta-feira, 29, e possui carga horária de 16 horas.

A inscrição, assim como o curso, é gratuita e pode ser feita diretamente no Núcleo de Assistência Social (NAS), Novo Horizonte, localizado na Avenida Mauricio Gomes Ribeiro s/n, Setor Novo Horizonte, local onde as aulas serão ministradas.

Com o objetivo de possibilitar o acesso à qualificação profissional e à geração de renda às pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está com inscrições abertas para 25 vagas em oficina de limpeza de pele.

