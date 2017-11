Abertas as inscrições para o Pró-Esporte 2018

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) está com inscrições abertas para o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte (Pró-Esporte). Podem concorrer ao benefício ações que incentivem a prática esportiva, seja individual ou coletiva, em qualquer modalidade. O período de inscrição vai até o dia 31 de janeiro de 2018.

Para participar, o interessado – atleta ou representante legal de clube, associação ou federação – deve acessar o site www.seduce.go.gov.br/ proesporte , preencher o formulário e apresentar detalhes do projeto. Diferente das edições anteriores, desta vez as inscrições para o Pró-Esporte são inteiramente on-line. Desta forma, toda a documentação exigida no passo a passo do site deve ser anexada junto ao cadastro.

No caso dos proponentes já beneficiados em 2016 ou 2017, a pendência de prestação de contas torna inviável a análise do projeto nesta edição.

Em 2017 foram investidos R$ 6,5 milhões para projetos com foco no incentivo à prática esportiva, por meio do Pró-Esporte. O benefício foi destinado a mais de 300 projetos.

Para mais informações, entre em contato com a equipe responsável, via e-mail proesporte.sei@seduc.go.gov.br ou telefone: 3201-6063.