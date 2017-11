Câmara de Goiânia aprova, em primeira votação, criação de 75 vagas para concurso público

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Andrey Azeredo (PMDB), informa que a Mesa Diretora da Casa apresentou na Sessão Plenária desta manhã, para a primeira votação, um projeto de Lei para a realização de um concurso público da Câmara e a criação de 75 novas vagas para cargos efetivos que serão preenchidas com o certame, previsto para o ano que vem. O projeto foi aprovado no Plenário.

O documento aprovado dá prosseguimento ao cronograma estabelecido para que a Câmara cumpra totalmente o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a Casa e o Ministério Público Estadual (MP-GO) em 2007 e que foi renovado este ano pelo presidente Andrey Azeredo. “Já foram empossados dezoito servidores que atenderam aos chamamentos que fizemos este ano e que aguardavam há mais anos por esse momento. Todos foram aprovados no concurso de 2006 da Câmara. Estamos fazendo justiça a esses trabalhadores que agora exercerão suas atividades contribuindo com o Poder Legislativo no atendimento à população”, afirma Andrey.

As convocações atenderam à decisão judicial do TAC que previa o preenchimento das 130 vagas disponíveis. Dessas, restaram 42 a serem preenchidas e desse total 18 servidores atenderam ao chamamento e foram empossados, como relatou o presidente.

O projeto apresentado aos vereadores prevê, dentre outras providências, a realização do concurso, a criação de 75 vagas para cargos já existentes e outros que serão criados para atender ao TAC, alterações de nomenclaturas e extinção de cargos não ocupados e desnecessários. O objetivo, além de atender ao Termo, é o de equilibrar a quantidade de servidores efetivos em relação aos comissionados e atender às demandas da Casa para aprimorar os serviços prestados aos vereadores e à comunidade.

“ tivemos a primeira votação aprovada do projeto. A partir da aprovação definitiva, que acredito que tramitará com celeridade na Casa, publicaremos o edital para o novo concurso do Legislativo Municipal goianiense, já com uma profunda análise financeira e estrutural das demandas e possibilidades da Câmara. O novo processo seletivo á foco na transparência e no aprimoramento dos serviços prestados pela Casa”, garante Andrey Azeredo.

Câmara de Goiânia