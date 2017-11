Comurg transforma troncos de árvores em floreiras

Welcome! Log into your account

Preocupada com a sustentabilidade para o município, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), trabalha com o reaproveitamento da madeira de árvores que são retiradas por algum problema ou que caem por causa de ventos e chuvas, na fabricação de floreiras.

