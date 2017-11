Confira o resultado preliminar da 1ª etapa do Processo Seletivo da Assistência Social

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social (Semas), divulgou o resultado preliminar da primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado.

Os aprovados podem conferir a lista dos nomes neste link do Concurso (http://www.goiania. go.gov.br/sistemas/sicon/asp/ sicon00001f0.asp?txt_tela=1& txt_cd_concur=39). Os candidatos poderão interpor recurso também no mesmo site.

No total, foram abertas 333 vagas. As oportunidades são para os níveis Fundamental, Médio e Superior. As jornadas de trabalho serão de 30h semanais para profissionais de nível superior e médio, e de 40h semanais para os profissionais de nível fundamental, com salários que variam de R$ 961,72 e R$ 2.741,77.

As vagas para nível superior são para os cargos de Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e Nutricionista. Para os de nível médio, as vagas contemplam as funções de Educador Social e Assistente Administrativo. Já para os profissionais de nível fundamental as vagas são para Agente de Apoio Administrativo nas funções de manipulador de alimentos e auxiliar de serviços gerais.

De acordo com o titular da Semas, Dr. Robson Azevedo, o processo seletivo vai garantir a eficiência da Assistência Social na capital. ‘Com a contratação de mais profissionais para as equipes de Assistência Social do município vamos aperfeiçoar o serviço e garantir ainda mais qualidade nos serviços prestados nos equipamentos sociais’.

Em breve será comunicada a convocação dos candidatos aprovados para a entrega da documentação. A validade do Processo Seletivo será de um ano a contar da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade e discricionariedade da Semas.